На пенсию уйти не готов. 36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Футбольный клуб "Зенит" сообщил, что продлил контракт с Юрием Жирковым, который выступает в команде с 2016 года.

— Сине-бело-голубые поздравляют Юрия Жиркова и желают новых побед вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.

Официально: Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»



Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21: https://t.co/XXSkRWzRXM pic.twitter.com/2W8fXOmoeK — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 31, 2020