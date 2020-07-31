На пенсию уйти не готов. 36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Футбольный клуб "Зенит" сообщил, что продлил контракт с Юрием Жирковым, который выступает в команде с 2016 года.
— Сине-бело-голубые поздравляют Юрия Жиркова и желают новых побед вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.
Официально: Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 31, 2020
Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21: https://t.co/XXSkRWzRXM pic.twitter.com/2W8fXOmoeK
Также клуб сообщил, что подписан новый контракт по схеме "1+1" с вратарём Михаилом Кержаковым.