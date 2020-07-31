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На пенсию уйти не готов. 36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2020/21.

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Фото © ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" сообщил, что продлил контракт с Юрием Жирковым, который выступает в команде с 2016 года.

Сине-бело-голубые поздравляют Юрия Жиркова и желают новых побед вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.

Также клуб сообщил, что подписан новый контракт по схеме "1+1" с вратарём Михаилом Кержаковым.

Дзюба продлил контракт с "Зенитом"

Новый контракт с капитаном сборной России подписан по схеме "2+1".

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