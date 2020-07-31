Одна из лучших фигуристок России ушла от Тутберидзе к Плющенко

— Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше. Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь), — сообщила Этери Тутберидзе в "Инстаграме". — Когда-то Юля выдвинула требование — не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались.