Путин подписал закон о трёхдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. Первые выборы в таком формате состоятся уже ближайшей осенью.

При многодневном голосовании подсчёт голосов будет осуществляться в последний день после закрытия избирательных участков. Также сохранится возможность осуществлять волеизъявление вне участков — на придомовых территориях. Досрочного же голосования в случае волеизъявления в таком формате не будет.