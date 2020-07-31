Путин подписал закон о трёхдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. Первые выборы в таком формате состоятся уже ближайшей осенью.
При многодневном голосовании подсчёт голосов будет осуществляться в последний день после закрытия избирательных участков. Также сохранится возможность осуществлять волеизъявление вне участков — на придомовых территориях. Досрочного же голосования в случае волеизъявления в таком формате не будет.
Названы регионы, где в сентябре может пройти электронное голосованиеПодать заявление для участия избиратели смогут с 29 июля по 8 сентября.
Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность многодневного голосования. При этом длительность такого голосования не должна превышать трёх дней. Автором идеи такого формата голосования выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.