На одесском пляже возле затонувшего танкера нашли мёртвого дельфинёнка — видео

На одесский пляж недалеко от затонувшего танкера Delfi вынесло тело дельфинёнка. Видео с погибшим млекопитающим опубликовал местный житель, который выразил обеспокоенность экологической ситуацией в море из-за аварийного судна.
— Это действительно маленький мёртвый дельфин. Вот Delfi, вот пляж "Дельфин", вот дельфин, который появился сегодня. И давайте ещё раз нам расскажите, что здесь всё хорошо с экологией, — возмущается автор видео.
Напомним, 22 ноября 2019 года танкер Delfi из-за мощного шторма отнесло в сторону Одессы из акватории порта "Южный". Судно село на мель. Четыре раза танкер безрезультатно пытались поднять. Тем временем из него уже несколько раз в море выливалась нефть. 26 июля в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией проблему затонувшего танкера.