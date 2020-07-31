На одесском пляже возле затонувшего танкера нашли мёртвого дельфинёнка — видео

На одесский пляж недалеко от затонувшего танкера Delfi вынесло тело дельфинёнка. Видео с погибшим млекопитающим опубликовал местный житель, который выразил обеспокоенность экологической ситуацией в море из-за аварийного судна.

— Это действительно маленький мёртвый дельфин. Вот Delfi, вот пляж "Дельфин", вот дельфин, который появился сегодня. И давайте ещё раз нам расскажите, что здесь всё хорошо с экологией, — возмущается автор видео.