"Свободу! Свободу!" Сторонники сестёр Хачатурян устроили массовую акцию у здания суда

Видео © LIFE

Защита сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца, попросила о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.

Московский городской суд 3 августа огласит решения по заявленным всеми участниками процесса ходатайствам. В частности, прокуратура попросила на полгода продлить старшим сёстрам Ангелине и Крестине меру пресечения в виде запрета определённых действий, а также дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях. Сейчас девушкам нельзя выходить в Сеть, общаться друг с другом, с участниками процесса и представителями СМИ.

На выходе из Мосгорсуда адвоката потерпевшей стороны Юлию Нитченко перебила группа поддержки обвиняемых. Собравшиеся стали скандировать слова поддержки в адрес сестёр Хачатурян. Юрист заявила, что намерена отправить в правоохранительные органы запрос о несанкционированных митингах в поддержку сестёр. По словам Нитченко, в акции у Бутырского суда приняла участие младшая из них — Мария.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.