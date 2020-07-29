"Как приставал, так и будет". Обнародованы шокирующие подробности из переписки сестёр Хачатурян

Избиения, домогательства, угрозы убийством. Всё это содержится в небольшом фрагменте переписки сестёр Хачатурян, обнародованной на фоне начала судебных разбирательств. Шокирующие выдержки публикует Mash.
В сообщениях девушки рассказывали подругам, что Михаил Хачатурян издевался над ними даже на улице, на глазах у соседей и прохожих. Однажды он угрожал их матери, приставив к её голове пистолет. Требовал, чтобы она ушла из дома, а девочки остались. При этом грозил, что за невыполнение этого требования он всех расстреляет.
"Свободу Марии!" Младшую сестру Хачатурян у здания суда встретили криками поддержки — видеоДевушка вышла после предварительного судебного заседания.
— Мама сказала, что без нас не уйдёт. Он взбесился. Избил её, — пишет одна из сестёр.
Младшая из них, Мария, рассказала приятельнице, как родитель брызгал на них из перцового баллончика и требовал близости в обмен на "прощение".
— К Ангелине как приставал, так и будет. Она не может ему ничего сказать, она всегда соглашается на всё. Ко мне он боится, потому что знает, что я не промолчу, — рассказывала девушка.
А Крестина жаловалась, что отец выгнал её из дома посреди ночи за неглаженую рубашку.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что он издевался над ними, был жесток и совершал сексуальное насилие. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, было также заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.