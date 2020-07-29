"Как приставал, так и будет". Обнародованы шокирующие подробности из переписки сестёр Хачатурян

Избиения, домогательства, угрозы убийством. Всё это содержится в небольшом фрагменте переписки сестёр Хачатурян, обнародованной на фоне начала судебных разбирательств. Шокирующие выдержки публикует Mash.

В сообщениях девушки рассказывали подругам, что Михаил Хачатурян издевался над ними даже на улице, на глазах у соседей и прохожих. Однажды он угрожал их матери, приставив к её голове пистолет. Требовал, чтобы она ушла из дома, а девочки остались. При этом грозил, что за невыполнение этого требования он всех расстреляет.

— Мама сказала, что без нас не уйдёт. Он взбесился. Избил её, — пишет одна из сестёр.

Младшая из них, Мария, рассказала приятельнице, как родитель брызгал на них из перцового баллончика и требовал близости в обмен на "прощение".

— К Ангелине как приставал, так и будет. Она не может ему ничего сказать, она всегда соглашается на всё. Ко мне он боится, потому что знает, что я не промолчу, — рассказывала девушка.

А Крестина жаловалась, что отец выгнал её из дома посреди ночи за неглаженую рубашку.