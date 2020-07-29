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"Распирает от гордости". Настя Ивлеева похвалилась купленным за свои деньги Lamborghini

Телеведущая призвала подписчиков дерзать, никого не слушать и бороться.

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Фото © Instagram / _agentgirl_

Российская телеведущая Настя Ивлеева, ставшая популярной благодаря программе "Орёл и решка", поделилась в "Инстаграме" своей радостью: купленной машиной Lamborghini Aventador.

Стоимость такого нового автомобиля — около 60 миллионов рублей. Ивлеева не уточняет, где и за сколько приобрела машину. И уверяет, что заработала на неё сама.

Сегодня уникальный день! Сегодня я исполнила свою МЕЧТУ! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что "Я САМА"! — написала телеведущая на своей странице.

Ивлеева показала, в каких условиях живет её мама, и фанаты оторопели от увиденной бедности

Одна из самых популярных блогеров в российском медиапространстве Настя Ивлеева попала в очередной скандал. Увидев, в каких условиях живёт родная мама селебрити, фанаты негодуют: неужели нельзя было обеспечить приличной квартирой самого близкого человека.

К подписчикам она обратилась с призывом мечтать, дерзать и достигать своих целей. Подписчики её поддержали и стали поздравлять с приобретением.

Нужно отметить, что на очень дорогой машине Ивлеева позирует в маске. Дело в том, что недавно они со звёздным мужем заразились коронавирусом.

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