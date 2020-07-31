В Ростовской области задержан контрабандист. Он пытался протаранить пограничников

В Ростовской области на границе с Украиной задержан контрабандист. Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле пограничников. Об этом сообщает погрануправление ФСБ.

— При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью, — говорится в сообщении.

Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить контрабандиста, в итоге он получил ранение бедра и был задержан. Медицинскую помощь ему уже оказали.