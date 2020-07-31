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В Ростовской области задержан контрабандист. Он пытался протаранить пограничников

Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Григорьевка.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Ростовской области на границе с Украиной задержан контрабандист. Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле пограничников. Об этом сообщает погрануправление ФСБ.

При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью, — говорится в сообщении.

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Ущерб, нанесённый их действиями, оценивается в 50 миллионов форинтов (около 11 миллионов рублей).

Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить контрабандиста, в итоге он получил ранение бедра и был задержан. Медицинскую помощь ему уже оказали.

А ранее в России накрыли контрабандистов, которые несколько лет ввозили белорусские сигареты и заработали на этом один миллиард рублей. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

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