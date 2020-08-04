Трамп заявил, что в Бейруте взорвалась бомба

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американских генералов, в Бейруте взорвалась бомба.

— Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Они считают так же, как и я. Это не похоже на производственный взрыв, — сказал Трамп на брифинге в Белом доме и назвал инцидент "чудовищной атакой".

Американский лидер сообщил, что США готовы оказать помощь Ливану, и добавил, что у Вашингтона хорошие отношения с Бейрутом.