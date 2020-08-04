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Трамп заявил, что в Бейруте взорвалась бомба

Американский президент назвал произошедшее "чудовищной атакой".

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Фото © Yuri Gripas / CNP via ZUMA Wire

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американских генералов, в Бейруте взорвалась бомба.

Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Они считают так же, как и я. Это не похоже на производственный взрыв, — сказал Трамп на брифинге в Белом доме и назвал инцидент "чудовищной атакой".

Американский лидер сообщил, что США готовы оказать помощь Ливану, и добавил, что у Вашингтона хорошие отношения с Бейрутом.

Заканчивали работать, убирались в квартирах. Чем занимались жители Бейрута во время страшного взрыва в порту — видео

В этот момент в столице Ливана было около шести часов вечера.

Напомним, ранее премьер-министр страны сообщил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение опасных веществ. По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время сварочных работ. Также появилась информация, что взорвавшийся груз был конфискован с молдавского судна под управлением украинского экипажа.

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