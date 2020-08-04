Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Заканчивали работать, убирались в квартирах. Чем занимались жители Бейрута во время страшного взрыва в порту — видео

В этот момент в столице Ливана было около шести часов вечера.

598

Видео © Соцсети

Страшный взрыв в порту застал жителей Бейрута в разных бытовых ситуациях.

В момент инцидента в ливанской столице было около шести часов вечера. Многие находились на работе и ждали завершения трудового дня, кто-то занимался уборкой квартиры. На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как люди первым делом хватали детей и пытались найти безопасное место, чтобы спрятаться.

"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал о страшном взрыве в порту — видео

Дом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.

Однако не все находились в своих домах. Многие горожане были в торговых центрах. От взрыва в зданиях повылетали стёкла.

Напомним, число жертв трагедии, по последним данным, составляет 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры из разрушенного города.

Выбор редакции

Loading...