Заканчивали работать, убирались в квартирах. Чем занимались жители Бейрута во время страшного взрыва в порту — видео

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Страшный взрыв в порту застал жителей Бейрута в разных бытовых ситуациях.
В момент инцидента в ливанской столице было около шести часов вечера. Многие находились на работе и ждали завершения трудового дня, кто-то занимался уборкой квартиры. На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как люди первым делом хватали детей и пытались найти безопасное место, чтобы спрятаться.
"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал о страшном взрыве в порту — видеоДом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.
Однако не все находились в своих домах. Многие горожане были в торговых центрах. От взрыва в зданиях повылетали стёкла.
Напомним, число жертв трагедии, по последним данным, составляет 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры из разрушенного города.