Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после страшного взрыва в порту - видео

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Скорые в Бейруте продолжают доставлять в больницы сотни раненых, а пожар в порту до сих не потушен. Тем временем дорожные службы уже приступили к разбору завалов на проезжей части, образованных обрушением фасадов зданий из-за мощного взрыва в порту, потрясшего город в буквальном смысле слова.
Как отметил министр здравоохранения Хамад Хасан, сейчас главная задача состоит в том, чтобы спасти раненых и извлечь тела погибших из-под завалов. Он добавил, что госпиталя переполнены, поэтому для размещения пострадавших, которым не требуются операции, будут использоваться отели в центре города.
Полгорода в дыму и обломках. В Сети публикуют кадры из Бейрута после мощного взрываЧисло погибших уже идёт на десятки, пострадавших — на тысячи.
Напомним, по последним данным в результате взрыва погибли 78 человек, пострадало около четырёх тысяч.