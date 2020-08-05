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Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после страшного взрыва в порту - видео

Госпиталя переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.

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Видео © Twitter / RexChapman

Скорые в Бейруте продолжают доставлять в больницы сотни раненых, а пожар в порту до сих не потушен. Тем временем дорожные службы уже приступили к разбору завалов на проезжей части, образованных обрушением фасадов зданий из-за мощного взрыва в порту, потрясшего город в буквальном смысле слова.

Как отметил министр здравоохранения Хамад Хасан, сейчас главная задача состоит в том, чтобы спасти раненых и извлечь тела погибших из-под завалов. Он добавил, что госпиталя переполнены, поэтому для размещения пострадавших, которым не требуются операции, будут использоваться отели в центре города.

Полгорода в дыму и обломках. В Сети публикуют кадры из Бейрута после мощного взрыва

Число погибших уже идёт на десятки, пострадавших — на тысячи.

Напомним, по последним данным в результате взрыва погибли 78 человек, пострадало около четырёх тысяч.

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