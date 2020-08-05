Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками на борту

Мощный взрыв в Бейруте повредил танкер "Капитан Нагдалиев", который ходит под флагом Мальты. На борту судна в момент ЧП находились российские моряки, сообщила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.
— Судно стоит брошенное, есть россияне на борту. "Капитан Нагдалиев", компания Palmali. Тоже брошены без зарплаты и продуктов, — рассказала она ТАСС.
Второй помощник капитана судна уточнил, что взрывом выбило дверь танкера, порвало швартовые и покорёжило корпус. Члены экипажа не пострадали. После взрыва они сошли на причал, где до сих пор дожидаются, пока пожар в порту будет потушен.
Свадебная съёмка, испуганные дети и страшный взрыв: как жизнь в Бейруте прервалась в одну секундуВ соцсетях потрясённые ливанцы делятся видео того ужаса, который им пришлось испытать накануне.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.