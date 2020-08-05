Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками на борту

Мощный взрыв в Бейруте повредил танкер "Капитан Нагдалиев", который ходит под флагом Мальты. На борту судна в момент ЧП находились российские моряки, сообщила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

— Судно стоит брошенное, есть россияне на борту. "Капитан Нагдалиев", компания Palmali. Тоже брошены без зарплаты и продуктов, — рассказала она ТАСС.

Второй помощник капитана судна уточнил, что взрывом выбило дверь танкера, порвало швартовые и покорёжило корпус. Члены экипажа не пострадали. После взрыва они сошли на причал, где до сих пор дожидаются, пока пожар в порту будет потушен.