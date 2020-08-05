Смертоносный взрыв в Бейруте лишил крова около 300 тысяч человек

Взрыв почти трёх тысяч тонн селитры, который прогремел накануне днём в Бейруте, лишил крова примерно 300 тысяч жителей столицы Ливана. Об этом заявил губернатор города.

По данным Ливанского общества Красного Креста, около 60 человек находятся в городе в критическом состоянии. В больницах остаются ещё сотни человек.