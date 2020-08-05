Смертоносный взрыв в Бейруте лишил крова около 300 тысяч человек

Взрыв почти трёх тысяч тонн селитры, который прогремел накануне днём в Бейруте, лишил крова примерно 300 тысяч жителей столицы Ливана. Об этом заявил губернатор города.
Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларовЧисло погибших превысило 100 человек, но это пока предварительные данные.
По данным Ливанского общества Красного Креста, около 60 человек находятся в городе в критическом состоянии. В больницах остаются ещё сотни человек.
Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.