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Смертоносный взрыв в Бейруте лишил крова около 300 тысяч человек

Сотни горожан ещё находятся в больницах, 60 из них в тяжёлом состоянии.

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Фото © ТАСС / Marwan Tahtah / APA Images via ZUMA Wire

Взрыв почти трёх тысяч тонн селитры, который прогремел накануне днём в Бейруте, лишил крова примерно 300 тысяч жителей столицы Ливана. Об этом заявил губернатор города.

Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларов

Число погибших превысило 100 человек, но это пока предварительные данные.

По данным Ливанского общества Красного Креста, около 60 человек находятся в городе в критическом состоянии. В больницах остаются ещё сотни человек.

Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.

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