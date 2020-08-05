Журналистка в Бейруте брала интервью по видеосвязи, когда мощный взрыв разрушил её офис

Вчера вечером в Бейруте, столице Ливана, прогремел страшный взрыв, видео с которым распространились по соцсетям с огромной скоростью. Зона поражения была невероятной — взрывная волна распространилась на многие десятки метров, нанося урон. Именно под эту волну и попала журналистка Би-би-си Марьям Тоуми, которая в этот момент брала интервью у Файсаля Аль-Асиля, проект-менеджера марокканского агентства по устойчивой энергии.

Видео © Twitter / BBC News عربي

Во время разговора девушка оборвала фразу на середине, услышав странный грохот и дребезжание. Вскочив, встревоженная Марьям обернулась к источнику звука, и в тот момент окна разбились от взрыва и обломки стены полетели в журналистку. Камера упала, и послышались напуганные стоны девушки. Затем включилась пожарная тревога, а девушке удалось повернуть камеру на себя. Марьям повезло отлететь под стол — так она смогла уменьшить повреждения, пишет News.com.

Фото © Twitter / BBC News عربي