Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна предположил поджог

Экс-капитан судна Rhosus, перевозившего взорвавшуюся в порту Бейрута селитру, озвучил версии произошедшего. В беседе с РБК Борис Прокошев пояснил, что вещество не могло взорваться само по себе.

— Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор, — заявил собеседник телеканала.