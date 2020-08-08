Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна предположил поджог

Экс-капитан судна Rhosus, перевозившего взорвавшуюся в порту Бейрута селитру, озвучил версии произошедшего. В беседе с РБК Борис Прокошев пояснил, что вещество не могло взорваться само по себе.
— Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор, — заявил собеседник телеканала.
По словам моряка, селитра была упакована в герметичные полиэтиленовые и плотные полипропиленовые мешки, в которые не поступали вода и воздух. Мешков с селитрой было 2750, каждый из них весил тонну.
Жена посла Нидерландов в Ливане умерла от ранений, полученных при взрыве в БейрутеВ момент происшествия в порту супруги находились вместе.
Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек, свыше 60 пропали без вести. О готовности отстроить порт и прилегающие здания заявила Анкара.