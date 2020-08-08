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Турция заявила, что готова отстроить порт в Бейруте и прилегающие к нему здания

Также Анкара предложила при необходимости доставить пострадавших в страну для прохождения лечения.

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Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил на пресс-конференции, что Анкара готова отстроить порт в Бейруте, повреждённый взрывом. Трансляцию вело Anadolu.

Турция готова отстроить серьёзно повреждённый порт в Бейруте и прилегающие здания. Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, — сказал Октай.

Около 160 специалистов МЧС работают у эпицентра взрыва в Бейруте

За сутки обследована 1000 кв. м завалов.

Он также добавил, что при необходимости пострадавшие могут быть доставлены на самолётах в Турцию для прохождения лечения.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.

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