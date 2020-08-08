Турция заявила, что готова отстроить порт в Бейруте и прилегающие к нему здания

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил на пресс-конференции, что Анкара готова отстроить порт в Бейруте, повреждённый взрывом. Трансляцию вело Anadolu.
— Турция готова отстроить серьёзно повреждённый порт в Бейруте и прилегающие здания. Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, — сказал Октай.
Около 160 специалистов МЧС работают у эпицентра взрыва в БейрутеЗа сутки обследована 1000 кв. м завалов.
Он также добавил, что при необходимости пострадавшие могут быть доставлены на самолётах в Турцию для прохождения лечения.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.