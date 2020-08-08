Турция заявила, что готова отстроить порт в Бейруте и прилегающие к нему здания

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил на пресс-конференции, что Анкара готова отстроить порт в Бейруте, повреждённый взрывом. Трансляцию вело Anadolu.

— Турция готова отстроить серьёзно повреждённый порт в Бейруте и прилегающие здания. Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, — сказал Октай.

Он также добавил, что при необходимости пострадавшие могут быть доставлены на самолётах в Турцию для прохождения лечения.