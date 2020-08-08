Мужчина снимал появление сына, а запечатлел взрыв в порту. Врачам в Бейруте пришлось принимать роды в темноте — видео

Madre da a luz en hospital de Beirut en medio de la explosión en el Líbano 🤰🏻🇱🇧 Edmound Khnaisser/vía REUTERS pic.twitter.com/eDvaegGhkB— Reuters Latam (@ReutersLatam) August 6, 2020
Житель Ливана случайно заснял на видео момент взрыва в порту Бейрута. Эдмонд находился в госпитале, где рожала его супруга Эммануэль. На кадрах видно, что женщину привезли в родильную палату, рядом с ней были врачи. Вскоре после этого в помещении взрывной волной выбило стекло.
Медикам пришлось принимать роды в темноте, так как в госпитале отключилось электричество. В беседе с Reuters молодой отец признался — не думал, что семье удастся остаться в живых.
"Кругом пыль и крики". Невеста из Бейрута рассказала о сорванной взрывом свадебной съёмкеПо словам девушки, когда раздался взрыв, она была уверена, что погибнет.
— Спасибо, что благополучно приняли меня в этот мир. Надеюсь, однажды я смогу отплатить вам, — поблагодарил Эдмонд врачей от лица новорождённого сына, которого они с супругой назвали Джорджем.
Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек, свыше 60 пропали без вести.