Мужчина снимал появление сына, а запечатлел взрыв в порту. Врачам в Бейруте пришлось принимать роды в темноте — видео

Madre da a luz en hospital de Beirut en medio de la explosión en el Líbano 🤰🏻🇱🇧 Edmound Khnaisser/vía REUTERS pic.twitter.com/eDvaegGhkB — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 6, 2020

Житель Ливана случайно заснял на видео момент взрыва в порту Бейрута. Эдмонд находился в госпитале, где рожала его супруга Эммануэль. На кадрах видно, что женщину привезли в родильную палату, рядом с ней были врачи. Вскоре после этого в помещении взрывной волной выбило стекло.

Медикам пришлось принимать роды в темноте, так как в госпитале отключилось электричество. В беседе с Reuters молодой отец признался — не думал, что семье удастся остаться в живых.