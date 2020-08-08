СМИ узнали о судьбе судна, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитру

Аммиачная селитра, ставшая причиной мощнейшего взрыва в ливанском Бейруте, прибыла в городской порт на судне Rhosus, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о перемещении кораблей и анализ снимков со спутников.
В последнее путешествие судно отправилось из грузинского Батуми в сентябре 2013 года. Конечным пунктом маршрута, по данным издания, был Мозамбик, однако корабль вынужден был сделать незапланированную остановку в Бейруте, чтобы забрать дополнительный груз. По словам бывшего капитана судна, экипажу необходимо было подзаработать немного денег, чтобы пересечь Суэцкий канал. Дополнительный груз планировалось доставить в Иорданию.
Но администрация порта в столице Ливана обнаружила множественные недостатки и конфисковала судно, а членам экипажа было предписано оставаться на борту. Их отпустили в августе 2014 года, а корабль остался брошенным. Тогда около 2750 тонн аммиачной селитры — груз с Rhosus — перевезли на портовый склад.
Около 100 пациентов поступили в мобильный госпиталь МЧС РФ в Бейруте — видеоВ основном у них диагностированы ушибы и переломы от ударной волны.
По данным газеты, в 2015 году судно передвинули на 300 метров вверх от места стоянки, а в феврале 2018 года оно стало тонуть и за несколько дней ушло под воду.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.
Появилось видео спасения маленькой девочки, которая сутки пролежала под завалами после взрыва в БейрутеПоиски пострадавших всё ещё продолжаются, к делу привлечены не только спецслужбы, но и волонтёры из гражданских.
На помощь в Ливан прибыли российские специалисты. Врачи аэромобильного госпиталя МЧС в Бейруте 6 августа приняли первых пациентов. Пресс-служба ведомства отмечает, что госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме, так и амбулаторно с восьми утра до восьми вечера.