В Бейрут прибудет команда специалистов Интерпола для изучения обстоятельств взрыва

Интерпол отправит в Бейрут команду специалистов, чтобы изучить обстоятельства взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.
Группа реагирования на особо серьёзные происшествия в Ливан направляется по запросу властей страны. Отмечается, что специалисты будут оказывать помощь местным ведомствам в реагировании на чрезвычайную ситуацию и в расследовании случившегося.
СМИ: На Кипре допросили россиянина по делу о страшном взрыве в порту БейрутаОтветы были переданы властям Ливана.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.