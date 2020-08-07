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В Бейрут прибудет команда специалистов Интерпола для изучения обстоятельств взрыва

Помощь организация оказывает по запросу Ливана.

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Фото © ТАСС / AP

Интерпол отправит в Бейрут команду специалистов, чтобы изучить обстоятельства взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

Группа реагирования на особо серьёзные происшествия в Ливан направляется по запросу властей страны. Отмечается, что специалисты будут оказывать помощь местным ведомствам в реагировании на чрезвычайную ситуацию и в расследовании случившегося.

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Ответы были переданы властям Ливана.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.

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