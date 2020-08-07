В Бейрут прибудет команда специалистов Интерпола для изучения обстоятельств взрыва

Интерпол отправит в Бейрут команду специалистов, чтобы изучить обстоятельства взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

Группа реагирования на особо серьёзные происшествия в Ливан направляется по запросу властей страны. Отмечается, что специалисты будут оказывать помощь местным ведомствам в реагировании на чрезвычайную ситуацию и в расследовании случившегося.