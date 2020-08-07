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Студенты-ливанцы из вузов России помогают врачам МЧС в мобильном госпитале в Бейруте

Речь идёт о волонтёрах-переводчиках.

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Фото © Facebook / RussianCulturalCenterAndCompatriots

Студенты из Ливана, которые проходят обучение в российских вузах, помогают врачам МЧС РФ в мобильном госпитале, развёрнутом в Бейруте после взрыва. Об этом рассказал руководитель учреждения Алексей Скоробулатов.

У нас работают шесть волонтёров-переводчиков, — заявил начальник госпитального отдела медслужбы отряда "Центроспас" ТАСС.

Скоробулатов пояснил, что студенты учатся на первых курсах медвузов. Они помогают в общении с теми пациентами, которые не знают английского языка.

В основном обращаются с резаными инфицированными ранами, в том числе пострадавшие при взрыве, — отметил собеседник агентства.

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Президент отметил, что специалисты РФ уже работают в ливанской столице.

Один из волонтёров — студент Санкт-Петербургского горного института Даниэль Аббуд — рассказал, что о помощи попросил директор расположенного в Бейруте русского культурного центра.

В первый день, пока люди не узнали о госпитале, было немного пациентов и немного работы. Сегодня стало значительно больше приходить, особенно когда узнали про коронавирусный тест, — сказал Аббуд.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Погибло свыше 150 человек, пострадало порядка пяти тысяч.

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Это могла быть ракета или бомба, считает глава государства.

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