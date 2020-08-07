Студенты-ливанцы из вузов России помогают врачам МЧС в мобильном госпитале в Бейруте

Студенты из Ливана, которые проходят обучение в российских вузах, помогают врачам МЧС РФ в мобильном госпитале, развёрнутом в Бейруте после взрыва. Об этом рассказал руководитель учреждения Алексей Скоробулатов.

— У нас работают шесть волонтёров-переводчиков, — заявил начальник госпитального отдела медслужбы отряда "Центроспас" ТАСС.

Скоробулатов пояснил, что студенты учатся на первых курсах медвузов. Они помогают в общении с теми пациентами, которые не знают английского языка.

— В основном обращаются с резаными инфицированными ранами, в том числе пострадавшие при взрыве, — отметил собеседник агентства.

Один из волонтёров — студент Санкт-Петербургского горного института Даниэль Аббуд — рассказал, что о помощи попросил директор расположенного в Бейруте русского культурного центра.