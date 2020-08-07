Появилось видео спасения маленькой девочки, которая сутки пролежала под завалами после взрыва в Бейруте

Недавно в соцсетях появилось видео чудесного спасения. Вечером 4 августа в Бейруте прогремел ужасный взрыв, в результате которого около 150 человек погибло, более пяти тысяч пострадало, а без крыши над головой оказалось 300 тысяч ливанцев. Многих местных жителей, числящихся пропавшими без вести, разыскивают в завалах, и иногда эти поиски завершаются успехом, пишет The Metro .

Так спасателям и волонтёрам удалось разыскать маленькую девочку, которая более суток провела под завалами одна. На видео из соцсетей малышка машет рукой на крики, показывая, что жива, и начинает плакать. Взрослые аккуратно освобождают девочку из песка и обломков, пока она издаёт испуганные звуки. В комментариях к ролику пользователи Сети желают бедняжке здоровья и сил, как и остальным ливанцам, которых так или иначе коснулась трагедия.