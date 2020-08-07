Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Появилось видео спасения маленькой девочки, которая сутки пролежала под завалами после взрыва в Бейруте

Поиски пострадавших всё ещё продолжаются, к делу привлечены не только спецслужбы, но и волонтёры из гражданских.

116

Гиф © Twitter / shadow ban

Недавно в соцсетях появилось видео чудесного спасения. Вечером 4 августа в Бейруте прогремел ужасный взрыв, в результате которого около 150 человек погибло, более пяти тысяч пострадало, а без крыши над головой оказалось 300 тысяч ливанцев. Многих местных жителей, числящихся пропавшими без вести, разыскивают в завалах, и иногда эти поиски завершаются успехом, пишет The Metro.

Видео © Twitter / shadow ban

Так спасателям и волонтёрам удалось разыскать маленькую девочку, которая более суток провела под завалами одна. На видео из соцсетей малышка машет рукой на крики, показывая, что жива, и начинает плакать. Взрослые аккуратно освобождают девочку из песка и обломков, пока она издаёт испуганные звуки. В комментариях к ролику пользователи Сети желают бедняжке здоровья и сил, как и остальным ливанцам, которых так или иначе коснулась трагедия.

Посмертное фото: пожарные первыми прибыли в порт Бейрута, и уже через минуту произошёл мощный взрыв

С момента трагедии девять человек из бригады числятся пропавшими без вести, тело одного из них найдено и опознано.

Выбор редакции

Loading...