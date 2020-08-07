Президент Ливана не исключает причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун рассказал о ходе расследования причин взрыва в Бейруте, сообщает местный телеканал MTV.

— Причина взрыва пока не установлена. Не исключена вероятность, что это было результатом вмешательства внешних сил с использованием ракеты или бомбы, — цитирует издание его слова.

Глава Ливана отметил, что обратился с просьбой к главе Франции Эмманюэлю Макрону предоставить спутниковые снимки момента взрыва в Бейруте, и добавил, что рассматривает возможность попросить об этом и другие страны.

Ранее количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Количество раненых — около пяти тысяч.