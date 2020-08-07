Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Президент Ливана не исключает причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Это могла быть ракета или бомба, считает глава государства.

202
Post cover

Фото © EPA / ТАСС

Президент Ливана Мишель Аун рассказал о ходе расследования причин взрыва в Бейруте, сообщает местный телеканал MTV.

Причина взрыва пока не установлена. Не исключена вероятность, что это было результатом вмешательства внешних сил с использованием ракеты или бомбы, — цитирует издание его слова.

МЧС сняло с беспилотника разрушения в эпицентре взрыва в Бейруте

В столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.

Глава Ливана отметил, что обратился с просьбой к главе Франции Эмманюэлю Макрону предоставить спутниковые снимки момента взрыва в Бейруте, и добавил, что рассматривает возможность попросить об этом и другие страны.

Ранее количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Количество раненых — около пяти тысяч.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности.

Выбор редакции

Loading...