Президент Ливана не исключает причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун рассказал о ходе расследования причин взрыва в Бейруте, сообщает местный телеканал MTV.
— Причина взрыва пока не установлена. Не исключена вероятность, что это было результатом вмешательства внешних сил с использованием ракеты или бомбы, — цитирует издание его слова.
МЧС сняло с беспилотника разрушения в эпицентре взрыва в БейрутеВ столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.
Глава Ливана отметил, что обратился с просьбой к главе Франции Эмманюэлю Макрону предоставить спутниковые снимки момента взрыва в Бейруте, и добавил, что рассматривает возможность попросить об этом и другие страны.
Ранее количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Количество раненых — около пяти тысяч.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности.