Российские спасатели показали главе ливанского Минздрава мобильный госпиталь МЧС в Бейруте — видео

Видео предоставлено Лайфу МЧС России
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан провёл осмотр мобильного госпиталя, развёрнутого специалистами МЧС России в Бейруте. Он прошёлся по лагерю, а также лабораториям Роспотребнадзора.
По словам спасателей, сейчас проводится рекогносцировка, в небо поднимаются беспилотные авиационные системы. Также ведётся работа в самом порту, где произошёл взрыв. Так, при разборе завалов спасатели обнаружили тела троих погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
МЧС показало видео, как спасатели ищут людей под завалами в порту БейрутаВ столицу Ливана отправились опытные кинологи с молодыми собаками.
В осмотре также приняли участие министр спорта и молодёжной политики республики и директор гражданской обороны Ливана.
Взрыв в Бейруте. Хроника событий
Напомним, ранее в ливанской столице был развёрнут мобильный госпиталь с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Врачи аэромобильного госпиталя уже приняли первых пациентов, пострадавших в результате катастрофы.