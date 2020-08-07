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Российские спасатели показали главе ливанского Минздрава мобильный госпиталь МЧС в Бейруте — видео

При разборе завалов в порту были обнаружены тела троих погибших.

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Видео предоставлено Лайфу МЧС России

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан провёл осмотр мобильного госпиталя, развёрнутого специалистами МЧС России в Бейруте. Он прошёлся по лагерю, а также лабораториям Роспотребнадзора.

По словам спасателей, сейчас проводится рекогносцировка, в небо поднимаются беспилотные авиационные системы. Также ведётся работа в самом порту, где произошёл взрыв. Так, при разборе завалов спасатели обнаружили тела троих погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

МЧС показало видео, как спасатели ищут людей под завалами в порту Бейрута

В столицу Ливана отправились опытные кинологи с молодыми собаками.

В осмотре также приняли участие министр спорта и молодёжной политики республики и директор гражданской обороны Ливана.

Напомним, ранее в ливанской столице был развёрнут мобильный госпиталь с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Врачи аэромобильного госпиталя уже приняли первых пациентов, пострадавших в результате катастрофы.

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