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Мобильный госпиталь МЧС в Бейруте принял первых пострадавших от взрыва в порту — видео

Медики будут работать круглосуточно на случай поступления экстренных больных.

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Видео предоставлено Лайфу

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС в Бейруте приняли первых пациентов, пострадавших в результате мощного взрыва в порту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб, за день врачи оказали помощь 13 жителям ливанской столицы. Кроме этого, проводилось тестирование на коронавирус.

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Пресс-служба МЧС отмечает, что госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 8 утра до 8 вечера.

Напомним, ранее сообщалось, что МЧС России развернуло в Бейруте мобильный госпиталь с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентген и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток.

Взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Погибло более 135 человек, пострадало около пяти тысяч.

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