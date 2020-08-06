Российские кинологи с собаками начали искать людей под завалами в Бейруте

В Бейруте начали работу пять спасателей-кинологов с шестью собаками из отряда "Центроспас" МЧС России, который базируется в подмосковном Жуковском. Сейчас они изучают местность, чтобы понять ход действий, сообщает телеканал "360".
Все животные прошли специальную подготовку. В Бейрут отправились молодые собаки, ещё не участвовавшие в поисковых работах. Но с ними опытные спасатели-кинологи, которые работали при обрушениях, землетрясениях и в других ситуациях.
Выбор пал на немецких овчарок Балу, Дункана и Кассиля. Также на место трагедии полетели бельгийские овчарки малинуа Урга, Лорд и Гардерус Пинта. Пять собак будут искать людей, а одна — Дункан — специализируется на поиске взрывчатых веществ.
МЧС России развернуло в Бейруте мобильный госпиталь — видеоСегодня утром туда прибыл ещё один самолёт, который доставил специалистов и оборудование.
Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших достигло 135 человек.