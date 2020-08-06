МЧС России развернуло в Бейруте мобильный госпиталь

МЧС России развернуло в Бейруте аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Госпиталь оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентгена и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток.

Сегодня в 11:17 мск в Бейруте приземлился ещё один самолёт, который доставил ещё специалистов и оборудование для оказания помощи столице Ливана. В целом планируется отправить пять самолётов.