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МЧС России развернуло в Бейруте мобильный госпиталь

Сегодня утром туда прибыл ещё один самолёт, который доставил специалистов и оборудование.

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Фото © МЧС России

МЧС России развернуло в Бейруте аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Два самолёта МЧС России прибыли в Бейрут — видео

В городе планируется развернуть аэромобильный госпиталь, способный принимать 200 человек в сутки.

Госпиталь оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентгена и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток.

Сегодня в 11:17 мск в Бейруте приземлился ещё один самолёт, который доставил ещё специалистов и оборудование для оказания помощи столице Ливана. В целом планируется отправить пять самолётов.

Российская группировка спасателей оказалась первой, которая прибыла в Ливан для помощи после смертоносного взрыва в столице этой страны. Его жертвами уже стали более 130 человек. Счёт пострадавших идёт на тысячи.

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