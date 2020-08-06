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Макрон прибыл в полуразрушенный взрывами Бейрут

Первым делом он собирается отправиться в порт, чтобы увидеть масштабы ЧП.

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Видео © Facebook / Élysée

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с экстренным визитом в Ливан, где в результате взрывов в порту Бейрута погибло более ста человек и пострадали тысячи. Он намерен провести переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном и премьер-министром страны Хасаном Диабом.

Самолёт французского лидера приземлится в Бейруте в 12 по местному времени (совпадает с московским). Первым делом он собирается отправиться в порт, чтобы увидеть масштабы ЧП. Далее Макрон намерен обсудить с руководством страны оказание ей помощи.

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Ещё одна акция, посвящённая погибшим, прошла в Тегеране.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Число погибших достигло 137 человек, пострадало около пяти тысяч. В числе погибших — один французский архитектор, ещё 24 гражданина Пятой республики получили ранения.

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