Макрон прибыл в полуразрушенный взрывами Бейрут

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с экстренным визитом в Ливан, где в результате взрывов в порту Бейрута погибло более ста человек и пострадали тысячи. Он намерен провести переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном и премьер-министром страны Хасаном Диабом.

Самолёт французского лидера приземлится в Бейруте в 12 по местному времени (совпадает с московским). Первым делом он собирается отправиться в порт, чтобы увидеть масштабы ЧП. Далее Макрон намерен обсудить с руководством страны оказание ей помощи.