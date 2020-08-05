СМИ: Кипрские власти ищут россиянина по делу о страшном взрыве в порту Бейрута

Власти Кипра разыскивают российского бизнесмена Игоря Гречушкина, проживающего в Лимасоле, в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает греческое издание "Прото тема".
По данным газеты, в 2014 году ливанские власти конфисковали и арестовали его судно с селитрой. Официальной информации о поиске россиянина нет.
Три тысячи тонн "взрывчатки для бедных". К трагедии в Бейруте может быть причастен российский бизнесменК взрыву в Ливане косвенно причастны владельцы грузового судна Rhosus, с борта которого в 2014 году были выгружены почти три тысячи тонн нитрата аммония. Именно эта селитра сдетонировала в ангаре бейрутского порта во время сварочных работ.
В то же время пресс-секретарь полиции Кипра Христос Андреу сообщил, что данных о поиске россиянина нет.
— На данный момент у нас нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности, — цитирует Андреу Cyprus Times.
Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Число погибших достигло 135 человек, пострадало около пяти тысяч. В стране объявлен траур.