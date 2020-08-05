СМИ: Кипрские власти ищут россиянина по делу о страшном взрыве в порту Бейрута

Три тысячи тонн "взрывчатки для бедных". К трагедии в Бейруте может быть причастен российский бизнесмен К взрыву в Ливане косвенно причастны владельцы грузового судна Rhosus, с борта которого в 2014 году были выгружены почти три тысячи тонн нитрата аммония. Именно эта селитра сдетонировала в ангаре бейрутского порта во время сварочных работ.