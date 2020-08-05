Три тысячи тонн "взрывчатки для бедных". К трагедии в Бейруте может быть причастен российский бизнесмен

На данный момент количество жертв взрыва превысило сто человек, пострадали более четырёх тысяч. При этом поисково-спасательные работы ещё продолжаются, и количество жертв, к сожалению, будет возрастать. Ливанские СМИ сообщают о большом количестве пропавших без вести. Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан уже назвал произошедшее настоящей катастрофой.
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Как пишут, инфраструктура гавани уничтожена полностью. До взрыва порт мог принимать в год около трёх тысяч судов, там располагались 16 причалов и погрузочно-разгрузочных площадок, а также военно-морская база ливанских ВМС.
Главная и единственная версия взрыва — техногенная. Как выяснилось, с 2014 года в таможенной зоне порта хранилось около трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Удобрение когда-то находилось на борту корабля под флагом одной из стран Африки. Судно было брошено в порту его хозяевами из-за большого долга. Ещё полгода назад Служба национальной безопасности Ливана начала расследование. Накануне взрыва в одном из ангаров таможенной зоны проводились сварочные работы. По одной версии, искра попала на селитру, что и привело к детонации. По другой, сначала начал взрываться груз пиротехники, а уже одна из петард угодила на склад селитры.
Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в БейрутеВ городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших - первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.
По некоторым данным, владельцем Rhosus является компания Teto shipping LTD, зарегистрированная на Кипре, её владелец — выходец из Хабаровска, а сейчас резидент страны-офшора Игорь Гречушкин. К слову, Rhosus — единственное судно у компании.
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Как говорят моряки, ходившие на судне, в феврале 2013 года корабль Гречушкина зафрахтовала компания из Мозамбика для перевозки аммиачной селитры из грузинского порта Батуми в эту африканскую страну. Стоимость контракта составила один миллион долларов США, но уже через месяц у бизнесмена не оказалось денег даже на оплату прохода через Суэцкий канал, а компания-заказчик по какой-то причине отказалась от груза.
Моряки считают, что именно поэтому Гречушкин оставил судно в ливанском порту, где оно в итоге село на мель, а власти Бейрута запретили команде покидать судно, опасаясь, что корабль просто бросят как металлолом. В 2014 году местная администрация приняла решение выгрузить селитру на берег, так как корабль представлял собой, по сути, плавучую бомбу.
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Rhosus был построен японскими корабелами ещё в 1986 году и к моменту выхода в злополучный рейс, как пишут специалисты, пришёл в удручающее состояние. Плохо работало навигационное оборудование, были проблемы с топливной системой, отсутствовали элементарные бытовые условия для работы и проживания экипажа. Морякам задерживали зарплату, питание было скудным и состояло в основном из гречки.
Сейчас в Бейруте идёт полномасштабная спасательная операция. Порт разрушен, поэтому обслуживать ливанскую внешнюю торговлю будет порт Триполи.