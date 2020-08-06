Украинское судно в порту Бейрута сутки не выходит на связь после взрыва

Украинское судно "Моро стар, находившееся в порту Бейрута в момент мощного взрыва, уже сутки не выходит на связь. Об этом сообщила глава набсовета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.
— В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один — под флагом Сьерра-Леоне, а второй — Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно, — цитирует Фабрикант издание "Страна".
Она отметила, что одно судно покинуло Бейрут, а второе пока не отвечает. Фабрикант предположила, что всему виной проблемы с интернетом, которые начались после ударной волны.
Роскосмос показал снимки уничтоженного порта Бейрута. С орбиты виден масштаб разрушенийОт ближайших построек почти ничего не осталось. Рядом лежит на боку круизный лайнер.
Ранее сообщалось, что взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками на борту.
Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, жертвами взрыва стали 137 человек, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур.