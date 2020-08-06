Украинское судно в порту Бейрута сутки не выходит на связь после взрыва

Украинское судно "Моро стар, находившееся в порту Бейрута в момент мощного взрыва, уже сутки не выходит на связь. Об этом сообщила глава набсовета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

— В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один — под флагом Сьерра-Леоне, а второй — Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно, — цитирует Фабрикант издание "Страна".

Она отметила, что одно судно покинуло Бейрут, а второе пока не отвечает. Фабрикант предположила, что всему виной проблемы с интернетом, которые начались после ударной волны.

Ранее сообщалось, что взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками на борту.