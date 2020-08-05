Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 135 человек

Число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута возросло до 135 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире телеканала "Аль-Джазира".
— В результате взрыва погибли 135 человек, около пяти тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте, — озвучил он информацию на этот час.
Учёный рассказал, кому мог быть выгоден взрыв в Бейруте. Политики воспользуются ситуациейПо мнению Алексея Сарабьева, в стране назрели причины и условия для таких провокаций.
Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.