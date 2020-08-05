Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 135 человек

Число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута возросло до 135 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире телеканала "Аль-Джазира".

— В результате взрыва погибли 135 человек, около пяти тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте, — озвучил он информацию на этот час.