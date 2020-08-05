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Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 135 человек

Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

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Фото © Twitter.com/AJ+

Число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута возросло до 135 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире телеканала "Аль-Джазира".

В результате взрыва погибли 135 человек, около пяти тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте, — озвучил он информацию на этот час.

Учёный рассказал, кому мог быть выгоден взрыв в Бейруте. Политики воспользуются ситуацией

По мнению Алексея Сарабьева, в стране назрели причины и условия для таких провокаций.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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