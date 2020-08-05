Учёный рассказал, кому мог быть выгоден взрыв в Бейруте. Политики воспользуются ситуацией

За взрывом в портовом городе Бейруте могут стоять различные политические силы Ливана, которые сейчас хотят обострить ситуацию и пытаются выйти на поверхность. Такое мнение в интервью Лайфу выразил Алексей Сарабьев, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований.

Он пояснил, что сейчас в стране действуют два основных политических лагеря — два огромных альянса из разных конфессионально-клановых партий. Одну из партий представляет президент Ливана. За второй стоит бывший премьер-министр, который сложил свои полномочия ещё осенью прошлого года. Новое правительство было сформировано под лозунгом технократического подхода. То есть оно якобы не зависит от конфессиональных пристрастий и ставит задачу решить экономические проблемы Ливана. Но, по сути, его сформировали по тем же самым конфессиональным квотам, считает Сарабьев.

— И отставленная политическая сила, она посчитала себя обойдённой, ущемлённой. Поэтому не исключено, что она может быть заинтересована в таком обострении ситуации. Я повторяю, что я ни в коем случае не настаиваю, что это сделал кто-то из блока "Мустакбаль". Но причины и условия, они назрели действительно. К этому нужно прибавить непарламентское поведение экс-премьера Саада Харири, который дал правительству 100 дней на решение проблем с угрозой, что он предпримет какой-то ход, — рассказал собеседник Лайфа.

По словам Сарабьева, своими действиями Харири поставил себя в очень неприятное положение и скоро появятся политики, которые будут во всём обвинять эту политическую группировку.