Взрыв в Бейруте. Зачем нужна аммиачная селитра и почему она так опасна

Это вещество стало причиной многих трагедий, притом не только техногенных катастроф, но и терактов.

Что случилось в Ливане

Грузовое судно Rhosus в 2014 году шло из Грузии (а именно из Батуми) в Мозамбик. Шло под флагом Молдовы. Как просветили в Российском профсоюзе моряков, Молдова — одна из тех стран, которые разрешают (за определённую сумму) украсить своим флагом иностранный корабль. При этом хозяевам "молдавских" судов проще обходить налоги, экономить на зарплатах морякам и даже провозить контрабанду. Хозяин в данном случае — бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин. Он сейчас благоденствует где-то на Кипре. Кстати, говорят, туда тоже дошло эхо от чудовищного взрыва в Ливане.

Так вот. На борту было 2750 тонн аммиачной селитры. Тогда, в 2014 году, во время того плавания на борту случились некие неполадки. Кораблю пришлось причалить в Бейруте. Там судно осмотрела местная инспекция и вынесла вердикт: в море выходить нельзя. В итоге груз конфисковали, фирма Гречушкина (кипрская компания Teto Shipping) обанкротилась, а моряков бросили на произвол судьбы. Аммиачную селитру погрузили на склад в порту Бейрута, где она и пролежала шесть лет. Пять месяцев назад ливанские спецслужбы заявили, что так продолжаться не может: надо либо нормальные условия хранения создать, либо продать. Очевидно, никто к этому не прислушался. В МВД страны теперь предполагают, что взрыв мог произойти из-за сварочных работ рядом со складом: рабочие заделывали отверстия, чтобы внутрь не проникали воры. Вот сразу хочется подчеркнуть: о том, чтобы добро не пропадало, позаботились, а о людях — нет.

78 погибших. Четыре тысячи раненых. Полгорода разрушено.

Что такое аммиачная селитра

Для нормальных мирных людей это удобрение. У нас в России продаётся примерно по 50 рублей за килограмм. Нитрат аммония. Желтоватые такие гранулы. Помогают росту стеблей, продлевают цветение, в общем, нужная вещь в сельском хозяйстве. В составе довольно много азота, а азот растениям нужен для выработки хлорофилла.

Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Ну что ж, в Мозамбике действительно имеется сельское хозяйство, а именно 36 миллионов гектаров плодородных земель. Правда, обрабатывают всего пять миллионов, но всё-таки. Вот есть, скажем, такие данные, что у них среднее потребление удобрений в последние годы примерно по пять килограммов на гектар. Из такого расчёта получается, что тех 2750 тонн хватило бы на 550 тысяч гектаров.

В общем, всё это, конечно, хорошо, но это дело годами просто так лежать не должно, потому что делается агломерация: по-русски значит, что гранулы слиплись — и получилась сплошная огромная плита или сплошной комок в мешке, если хранят в мешках. И чтобы это снова использовать — нужно как-то обратно измельчить.

Вот тут есть ГОСТ, и в нём сказано, что аммиачную селитру положено хранить в полиэтиленовых, полипропиленовых и прочих полимерных мешках и обязательно герметично закрытых — упаковка должна быть водонепроницаемой. И ни в коем случае нельзя измельчать слипшиеся куски взрыванием. Противопоказана влажность, всевозможные искры. Температура самовоспламенения — +350 градусов Цельсия. Кстати, самовоспламенение — одна из версий трагедии в Бейруте. Получается, что для этого на складе должно было быть +350?

А теперь придётся напомнить несколько ужасных историй

Фото © Википедия

Одна из них произошла в 1921 году возле городка Оппау в Германии. Там был завод компании BASF. Бытует мнение, что там аммиачную селитру делали для военных целей, но после окончания Первой мировой накопленные запасы оказались не нужны. Но официально это был завод по производству удобрений и красителей. Как бы там ни было, там в глиняном карьере хранилась смесь, в которой содержалась аммиачная селитра, смесь эта слиплась, и решили её раздробить. Наняли подрядчика, а он надумал в целях экономии просто обложить гремучую смесь взрывчатым веществом. Получился взрыв примерно в четыре или пять тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Возникла воронка 20-метровой глубины и размерами 90 на 125 метров. 561 человек погиб. Полторы тысячи были ранены. Рухнули 800 из 1000 домов в городе.

Фото © Википедия

16 апреля 1947 года в порту города Тексас-Сити в американском Техасе грузили аммиачную селитру на борт французского корабля Grandcamp. Селитра была в бумажных мешках (!). В восемь утра из трюмов повалил дым. Бросились заливать водой. И тут помощник капитана как руководитель погрузки распорядился перестать заливать водой — портится ценный груз. Вместо этого по его приказу люки задраили и внутрь пустили пар. Не помогло. Показался открытый огонь. Вызвали пожарных. Команду отправили на берег. В 9:12 утра раздаётся взрыв. А потом ещё несколько взрывов на соседних кораблях — цепная реакция. В общей сложности полторы тысячи жертв. Пять тысяч пострадавших.

Если бы помощник капитана сказал заливать водой и испортилась бы половина груза, его объявили бы кругом виноватым. Что тогда: отстранят, посадят, заставят всю оставшуюся жизнь штраф платить? Он не захотел. Вместо этого он оказался виновником полутора тысяч смертей. Но даже если не посадят — ты ведь всё равно знаешь это. Что это из-за тебя. При виде дыма из трюма он должен был сразу решить. Сделать выбор. Он его сделал.

Фото © Из архива Юрминского сельского поселения

В селе Юрминка под Тюменью 13 июня — день памяти и скорби. Поминают 34 погибших в 1971 году. Тогда сдетонировало 150 тонн селитры, лежавших в полуразрушенном сарае. Кратер возник 64-метрового диаметра и 13-метровой глубины. Погибли дети. У других детей погибли родители.

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21 сентября 2001 года, Тулуза, Франция. Завод по производству удобрений Azot Fertilisants. Взорвался ангар с 300 тоннами аммиачной селитры. Около 30 погибших. Тысячи пострадавших. Тысячи разрушенных зданий. Так и не установлено окончательно, что именно произошло. Подозревали и пожар, и теракт, и взрыв в соседнем здании, и даже брожение селитры в почве. Есть свидетельства очевидцев, что взрывов было два.

Фото © ТАСС / Zuma / John Whelihan