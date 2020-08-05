В Бейруте ввели чрезвычайное положение после взрыва, жертвами которого стали 113 человек

Правительство Ливана на две недели ввело чрезвычайное положение в Бейруте, где накануне в порту прогремел мощный взрыв. Об этом со ссылкой на министра информации Ливана Менал Абдуссамед сообщает телеканал "Аль-Джазира". Число жертв трагедии продолжает расти — на данным момент известно о 113 погибших и четырех тысячах пострадавших, при этом десятки людей всё ещё находятся под завалами.