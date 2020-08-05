В Бейруте ввели чрезвычайное положение после взрыва, жертвами которого стали 113 человек

Правительство Ливана на две недели ввело чрезвычайное положение в Бейруте, где накануне в порту прогремел мощный взрыв. Об этом со ссылкой на министра информации Ливана Менал Абдуссамед сообщает телеканал "Аль-Джазира". Число жертв трагедии продолжает расти — на данным момент известно о 113 погибших и четырех тысячах пострадавших, при этом десятки людей всё ещё находятся под завалами.
Кроме того, по данным ливанских СМИ, сотрудников администрации порта, которые отвечали за хранение, охрану и инспекцию взрывчатых материалов, поместят под домашний арест.
Бейрут приходит в себя. Горожане разбирают завалы после смертоносного взрыва в порту — видеоКоличество жертв превысило 100 человек. Счёт пострадавших идёт на тысячи.
Как сообщал Лайф, мощный взрыв в порту случился вечером 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. Число раненых исчисляется тысячами, пострадала половина города. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.