Способно провоцировать рак. Стало известно, какое вещество могло попасть в воздух после взрыва в Бейруте

После взрыва в Бейруте в воздухе мог оказаться асбест, который намного опаснее азота. Раньше его использовали при строительстве зданий, рассказал бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

— Там же разрушены десятки зданий. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания, — передаёт портал "360" его слова.

Эксперт отметил, что только чрез два-три дня асбест осядет. Сейчас жителям Бейрута необходимо носить респираторы.