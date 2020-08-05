Способно провоцировать рак. Стало известно, какое вещество могло попасть в воздух после взрыва в Бейруте

После взрыва в Бейруте в воздухе мог оказаться асбест, который намного опаснее азота. Раньше его использовали при строительстве зданий, рассказал бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
"Всё началось трястись и ходить ходуном". Россиянка рассказала о пережитом во время взрыва в БейрутеПервое время никто в городе не мог представить себе масштабов трагедии.
— Там же разрушены десятки зданий. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания, — передаёт портал "360" его слова.
Эксперт отметил, что только чрез два-три дня асбест осядет. Сейчас жителям Бейрута необходимо носить респираторы.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.