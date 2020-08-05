Роскосмос показал снимки уничтоженного порта Бейрута. С орбиты виден масштаб разрушений

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" сделал снимок с орбиты последствий мощного взрыва в ливанской столице. Фото было опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter. Для наглядности масштабов разрушений к фотографии прилагается снимок Бейрута из космоса, сделанный до трагедии.
Как можно увидеть на фото, портовый район столицы Ливана буквально стёрт с поверхности. А место, где располагался склад с опасным взрывчатым веществом, перестало существовать. На его месте образовалась гигантская воронка диаметром в десятки метров, которая заполнилась водой после взрыва.
Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларовЧисло погибших превысило 100 человек, но это пока предварительные данные.
Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, жертвами взрыва стали 113 человек, более четырёх тысяч получили ранения. В стране объявлен траур.