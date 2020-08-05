Роскосмос показал снимки уничтоженного порта Бейрута. С орбиты виден масштаб разрушений

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" сделал снимок с орбиты последствий мощного взрыва в ливанской столице. Фото было опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter. Для наглядности масштабов разрушений к фотографии прилагается снимок Бейрута из космоса, сделанный до трагедии.

Как можно увидеть на фото, портовый район столицы Ливана буквально стёрт с поверхности. А место, где располагался склад с опасным взрывчатым веществом, перестало существовать. На его месте образовалась гигантская воронка диаметром в десятки метров, которая заполнилась водой после взрыва.