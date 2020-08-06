"Бейрут покажется взрывом автомобиля". СМИ сообщили об огромном хранилище селитры в порту Одессы

В одесском порту "Южный" хранятся огромные запасы аммиачной селитры — 10 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем в Бейруте, где на днях произошёл мощный взрыв, повлёкший масштабные разрушения, сообщает местное издание "Думская".

— Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями, — заявил изданию адвокат Денис Шкаровский.

Фото © "Думская"

Администрация порта в свою очередь пояснила, что в Бейруте селитра была с сульфатной добавкой, которая сдетонировала, поскольку груз хранился неправильно, а в Одессе это просто сельскохозяйственное аммиачное удобрение, такие нюансы играют ключевую роль.

Фото © "Думская"

Также СМИ сообщили о трёх тоннах опасного груза в Николаеве. Он не прошёл экологический контроль и был арестован. Однако в настоящее время его там нет, куда делся — тоже неизвестно.

Руководство гавани заявило, что товар вывезли ещё в 2019 году, он является частной собственностью и порт не имеет права вмешиваться в его дальнейшие перемещения. Служба безопасности Украины и владельцы селитры от комментариев отказываются.