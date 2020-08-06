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В Бейруте задержали 16 человек по делу о мощном взрыве в порту

По предварительным данным, причиной трагедии стала халатность.

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Фото © EPA / NABIL MOUNZER

В Бейруте задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве, унёсшем жизни более 135 человек. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана со ссылкой на представителя военного суда Фади Акики.

Военная прокуратура допросила 18 человек из состава администрации порта и таможенного управления, ответственных за ремонт и хранение в ангаре опасных веществ. По итогам допросов произошли задержания.

Взрыв в Бейруте. Зачем нужна аммиачная селитра и почему она так опасна

Это вещество стало причиной многих трагедий, притом не только техногенных катастроф, но и терактов.

Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

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