В Бейруте задержали 16 человек по делу о мощном взрыве в порту

В Бейруте задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве, унёсшем жизни более 135 человек. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана со ссылкой на представителя военного суда Фади Акики.
Военная прокуратура допросила 18 человек из состава администрации порта и таможенного управления, ответственных за ремонт и хранение в ангаре опасных веществ. По итогам допросов произошли задержания.
Взрыв в Бейруте. Зачем нужна аммиачная селитра и почему она так опаснаЭто вещество стало причиной многих трагедий, притом не только техногенных катастроф, но и терактов.
Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.