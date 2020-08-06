МЧС показало видео, как спасатели ищут людей под завалами в порту Бейрута

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Специалисты МЧС приступили к работе по разбору завалов в порту Бейрута, где несколько дней назад произошёл мощный взрыв.

Также на месте происшествия работают кинологи с собаками из отряда "Центроспас". Прибывшие в Бейрут животные прошли специальную подготовку. В столицу Ливана отправились молодые собаки, ещё не участвовавшие в поисковых работах. Но вместе с ними трудятся опытные спасатели-кинологи, которые работали при обрушениях, землетрясениях и в других ситуациях.

Собаки обозначают места, где могут оставаться люди, а спасатели вскрывают щели между плитами и осматривают их.

Ранее в ливанской столице был развёрнут мобильный госпиталь с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентген и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Врачи аэромобильного госпиталя уже приняли первых пациентов, пострадавших в результате катастрофы.