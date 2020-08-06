СМИ: На Кипре допросили россиянина по делу о страшном взрыве в порту Бейрута

Кипрская полиция допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина в его доме на острове. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны. Предположительно, мужчина является владельцем судна, груз с которого взорвался в Бейруте.

Представитель кипрской полиции сообщил, что допрос производился по запросу Интерпола. Ответы бизнесмена были переданы властям Ливана. Отмечается, что аммиачная селитра продавалась грузинским производителем удобрений ООО "Рустави Азот" и должна была быть доставлена ​​мозамбикскому производителю взрывчатых веществ Fabrica de Explosivos.

Директор "Рустави Азот" Леван Бурдиладзе рассказал агентству, что его компания занималась эксплуатацией завода только три последних года, поэтому он не может сказать, производился ли там нитрат аммония. Бурдиладзе назвал решение о хранении опасного груза в порту Бейрута грубым нарушением мер безопасности и отметил, что вещество теряет свои полезные свойства через полгода.

Первоначальное расследование трагедии со стороны Ливана указало на бездействие и небрежность в обращении с потенциально опасным химическим веществом.

Ранее СМИ сообщили, что власти Кипра разыскивают российского бизнесмена Игоря Гречушкина, проживающего в Лимасоле, в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута.