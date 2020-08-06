Останкинская башня погасла в память о жертвах взрыва в Бейруте

Останкинская телебашня в Москве погасила огни в память о жертвах взрыва в Бейруте.

6 августа с 23:00 до 00:00 подсветка будет выключена в знак траура.

Эйфелева башня погасла в память о жертвах взрыва в Бейруте — видео Ещё одна акция, посвящённая погибшим, прошла в Тегеране.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Число погибших достигло 137 человек, пострадало около пяти тысяч. Без крова осталось порядка 300 тысяч жителей. В стране объявлен траур.