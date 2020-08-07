Число жертв взрыва в порту Бейрута приблизилось к 150

Количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 149. Об этом сообщает газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ливана.

Точное число пострадавших пока не известно, установлено лишь, что оно превышает пять тысяч. Также без крова осталось свыше 300 тысяч жителей.

Ранее в ливанской столице был развёрнут мобильный госпиталь МЧС России с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентген и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Врачи аэромобильного госпиталя уже приняли первых пациентов, пострадавших в результате катастрофы.