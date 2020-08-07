Число жертв взрыва в порту Бейрута приблизилось к 150

Количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 149. Об этом сообщает газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ливана.
Точное число пострадавших пока не известно, установлено лишь, что оно превышает пять тысяч. Также без крова осталось свыше 300 тысяч жителей.
МЧС показало видео, как спасатели ищут людей под завалами в порту БейрутаВ столицу Ливана отправились опытные кинологи с молодыми собаками.
Ранее в ливанской столице был развёрнут мобильный госпиталь МЧС России с реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками. В нём есть оборудование для УЗИ, рентген и ЭКГ. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Врачи аэромобильного госпиталя уже приняли первых пациентов, пострадавших в результате катастрофы.
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности.