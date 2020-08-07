Ближневосточная Ницца. Интересы каких разведок сталкивались в Бейруте

Известный громкими высказываниями президент США на брифинге в Белом доме заявил следующее:

— Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это был не какой-то производственный взрыв, — сказал Трамп.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что аммиачная селитра, всем известная как минеральное удобрение, становится взрывчатым веществом только в том случае, если её к этому подготавливают и инициируют.

— Такое соединение входит, например, в состав такого всем известного взрывчатого вещества, как порох. Но, понятное дело, в этом случае производится определённая обработка. Для того чтобы сделать обычную аммиачную селитру взрывчатым веществом, необходимо прибегнуть к ряду определённых манипуляций, нужны химический катализатор и детонатор, — сказал эксперт. — Сама по себе аммиачная селитра не опасна, — добавил Леонков. — Но в умелых руках знающих людей становится чрезвычайно опасным веществом. Представители спецслужб и некоторых террористических организаций об этом очень хорошо знают.

Однако не все эксперты согласны с версией о том, что взорвалась именно аммиачная селитра. В частности, отставной исследователь в агентстве Правительства США по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) Энтони Мэй считает, что цвет облака после взрыва говорит и о других соединениях. Бывший агент ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке Роберт Бар заявил в интервью CNN, что "этот оранжевый (огненный) шар указывает на потенциальную взрывчатку военного класса".

К слову, по официальным данным властей Ливана, причиной взрыва могли стать сварочные работы. Их проводили, чтобы предотвратить кражу той самой аммиачной селитры. Партия в 2750 тонн была конфискована несколько лет назад с теплохода Rhosus, следовавшего под молдавским флагом из Батуми в Мозамбик, и хранилась на портовых складах. Не исключено, что эта партия аммиачной селитры заранее была подготовлена для использования в качестве взрывчатого вещества, так как предназначалась для компании с говорящим названием Fábrica de explosivos (с порт. — "фабрика взрывчатых веществ").

Версии и подозрения

Первой и самой предсказуемой реакцией на взрыв было обвинение Израиля в нападении, да ещё и будто бы с применением ядерного оружия. Картинки, на которых якобы изображён израильский самолёт, быстро разошлись в соцсетях. — Израиль наносит удар по Бейруту с помощью ядерной ракеты, Трампа и ливанского правительства. Трамп подтверждает, что это был взрыв, а не несчастный случай, и сразу же подвергается нападкам произраильской прессы... начиная с Daily Beast, — пишут пользователи соцсетей.

https://t.co/bTmyn1OPVe Israel Hits Beirut with Nuclear Missile, Trump and Lebanese Govt. Confirm Trump confirms this was a bombing, not an accident and is immediately scourged by pro-Israel press...starting with the Daily Beast pic.twitter.com/oSD79SHGMy — Cristina diaz (@bioch732) August 5, 2020

— Это инфракрасное видео имеет гораздо больше смысла, чем аммиачная селитра. Да, NH4NO3 является окислителем и взрывоопасным при правильных условиях, это соединение также очень стабильно. Судите сами. Фейковое видео? Другое место? Или на Бейрут напали? — вопрошает другой пользователь "Твиттера", публикуя это видео:

This infrared video makes much more sense than ammonium nitrate on its own. Yes NH4NO3 is an oxidising agent and explosive under the right conditions, it is also very stable.



Judge for yourself. Doctored video? Different location? Or #Beirut attacked?pic.twitter.com/T0LnUqDvoy — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) August 6, 2020

В качестве доказательства некоторые интернет-издания приводили и инфракрасные снимки момента взрыва, на которых якобы видно падающую бомбу.

Фото © Veteranstoday.com 1 / 3

Опровергать подобные нападки в адрес Израиля пришлось министру внутренних дел Ливана Мухаммеду Фахми. Он назвал такие сообщения фейком. Ещё одним предположительным виновником взрывов в соцсетях называют и главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. Несмотря на то что группировка официально сняла с себя ответственность за взрывы в Бейруте, в одном из видео, которое приводят пользователи, Насралла обещает атаковать Хайфу бомбами с нитратом аммония.

En este video, Nassrallah explicaba que sus misiles con nitrato de amonio podían causar algo similar a una explosión atómica. Claro, hablaba de provocarla en Haifa (Israel). Y mira lo que son las cosas: la explosión parece que fue en sus depósitos de Beirut. https://t.co/uHbAvwwmdk — Irving Gatell (Gatell-Bueno) (@IrvingGatell) August 4, 2020

— Это оружие "Хезболлы". То самое оружие, которым они открыто обещают уничтожить Израиль, — пишет ещё один пользователь соцсетей. — Вместо этого, похоже, они уничтожили часть Бейрута. Радикальные исламские террористические группировки, такие как "Хезболла" и ХАМАС, являются проклятием для всего региона, и они приносят трагедию всем нам.

These Hezbollah weapons are the weapons that they openly promise to destroy Israel with.



Instead it seems that they destroyed part of Beirut.



Radical Islamic terror groups like Hezbollah and Hamas are a curse on the entire region and they bring tragedy on all of us. — David Collier (@mishtal) August 4, 2020

— Бейрут и Ливан — это место стыковки множества интересов, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Недавно свой интерес обозначила французская сторона: Эмманюэль Макрон высказывался в пользу протестных движений. Другая заинтересованная сторона — это Израиль. Недаром "Хезболла" всё время объявляет себя их противником, потому что борется за независимость Ливана и его будущее. Там сходятся интересы шиитской и суннитской группировок, активно присутствует британская разведка. То есть Ливан — это перекрёсток интересов. Страну, считает эксперт, всё время кто-то пытается "обескровить".

Весьма необычную теорию высказал источник Лайфа в Академии военных наук. Согласно его предположению, активное распространение информации в западных СМИ о происхождении груза аммиачной селитры в бейрутском порту, который принадлежал россиянину из Хабаровска, могут использовать в своих интересах противники России.

— Нашим западным "партнёрам" не составит труда связать происхождение груза с какой-нибудь очередной "диверсией" со стороны России, — отметил он. — К сожалению, такой сценарий нельзя не рассматривать. Если копнут глубже, могут вспомнить знаменитую историю с задержанием в Бейруте политтехнолога Максима Шугалея. Был бы повод.

Что сделало из Ниццы, которой по праву считался Бейрут, столицу ближневосточного противостояния сверхдержав? Как ни банально, но нефть. С середины 1970-х годов по странному стечению обстоятельств то и дело вспыхивали гражданские войны. Расшатать ситуацию в многоконфессиональной стране, где высшие государственные посты занимают то христианин-маронит, то мусульманин-суннит, для внешних сил поистине просто. Наибольшим успехом в попытках обострения ситуации в стране пользуется небезызвестная группировка "Хезболла", известная своей дружбой с запрещённой группировкой ИГИЛ*, терактами и убийством ливийских государственных деятелей. Одно из них (убийство 14 февраля 2005 года бывшего премьер-министра Рафика Харири), по данным ближневосточных наблюдателей, могло стать одной из причин взрыва в Бейруте. Есть версия, что теракт, от которого "Хезболла" уже открестилась, мог быть связан с рассмотрением в Гаагском суде дела об убийстве Харири, по которому проходят четверо сторонников этой организации.