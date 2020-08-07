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Ближневосточная Ницца. Интересы каких разведок сталкивались в Бейруте

Официальные власти Ливана пока не назвали причины взрыва аммиачной селитры, который прогремел в районе морского порта Бейрута. Но информацию о том, что за трагедией могли стоять спецслужбы, уже озвучил Дональд Трамп.

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Фото © ТАСС / АР / Thibault Camus

Известный громкими высказываниями президент США на брифинге в Белом доме заявил следующее:

Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это был не какой-то производственный взрыв, — сказал Трамп.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что аммиачная селитра, всем известная как минеральное удобрение, становится взрывчатым веществом только в том случае, если её к этому подготавливают и инициируют.

Такое соединение входит, например, в состав такого всем известного взрывчатого вещества, как порох. Но, понятное дело, в этом случае производится определённая обработка. Для того чтобы сделать обычную аммиачную селитру взрывчатым веществом, необходимо прибегнуть к ряду определённых манипуляций, нужны химический катализатор и детонатор, — сказал эксперт. — Сама по себе аммиачная селитра не опасна, добавил Леонков. Но в умелых руках знающих людей становится чрезвычайно опасным веществом. Представители спецслужб и некоторых террористических организаций об этом очень хорошо знают.

Однако не все эксперты согласны с версией о том, что взорвалась именно аммиачная селитра. В частности, отставной исследователь в агентстве Правительства США по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) Энтони Мэй считает, что цвет облака после взрыва говорит и о других соединениях. Бывший агент ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке Роберт Бар заявил в интервью CNN, что "этот оранжевый (огненный) шар указывает на потенциальную взрывчатку военного класса".

К слову, по официальным данным властей Ливана, причиной взрыва могли стать сварочные работы. Их проводили, чтобы предотвратить кражу той самой аммиачной селитры. Партия в 2750 тонн была конфискована несколько лет назад с теплохода Rhosus, следовавшего под молдавским флагом из Батуми в Мозамбик, и хранилась на портовых складах. Не исключено, что эта партия аммиачной селитры заранее была подготовлена для использования в качестве взрывчатого вещества, так как предназначалась для компании с говорящим названием Fábrica de explosivos (с порт. — "фабрика взрывчатых веществ").

Версии и подозрения

Первой и самой предсказуемой реакцией на взрыв было обвинение Израиля в нападении, да ещё и будто бы с применением ядерного оружия. Картинки, на которых якобы изображён израильский самолёт, быстро разошлись в соцсетях.

Израиль наносит удар по Бейруту с помощью ядерной ракеты, Трампа и ливанского правительства. Трамп подтверждает, что это был взрыв, а не несчастный случай, и сразу же подвергается нападкам произраильской прессы... начиная с Daily Beast, — пишут пользователи соцсетей.

"Страна достигла последнего вздоха". В Бейруте после взрыва начались антиправительственные митинги — видео

А в Сети появилась петиция с требованием вернуть Ливан обратно под управление Франции.

Это инфракрасное видео имеет гораздо больше смысла, чем аммиачная селитра. Да, NH4NO3 является окислителем и взрывоопасным при правильных условиях, это соединение также очень стабильно. Судите сами. Фейковое видео? Другое место? Или на Бейрут напали? — вопрошает другой пользователь "Твиттера", публикуя это видео:

В качестве доказательства некоторые интернет-издания приводили и инфракрасные снимки момента взрыва, на которых якобы видно падающую бомбу.

Фото © Veteranstoday.com

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Опровергать подобные нападки в адрес Израиля пришлось министру внутренних дел Ливана Мухаммеду Фахми. Он назвал такие сообщения фейком. Ещё одним предположительным виновником взрывов в соцсетях называют и главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. Несмотря на то что группировка официально сняла с себя ответственность за взрывы в Бейруте, в одном из видео, которое приводят пользователи, Насралла обещает атаковать Хайфу бомбами с нитратом аммония.

Это оружие "Хезболлы". То самое оружие, которым они открыто обещают уничтожить Израиль, — пишет ещё один пользователь соцсетей. — Вместо этого, похоже, они уничтожили часть Бейрута. Радикальные исламские террористические группировки, такие как "Хезболла" и ХАМАС, являются проклятием для всего региона, и они приносят трагедию всем нам.

Бейрут и Ливан — это место стыковки множества интересов, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Недавно свой интерес обозначила французская сторона: Эмманюэль Макрон высказывался в пользу протестных движений. Другая заинтересованная сторона — это Израиль. Недаром "Хезболла" всё время объявляет себя их противником, потому что борется за независимость Ливана и его будущее. Там сходятся интересы шиитской и суннитской группировок, активно присутствует британская разведка. То есть Ливан — это перекрёсток интересов.

Страну, считает эксперт, всё время кто-то пытается "обескровить".

Весьма необычную теорию высказал источник Лайфа в Академии военных наук. Согласно его предположению, активное распространение информации в западных СМИ о происхождении груза аммиачной селитры в бейрутском порту, который принадлежал россиянину из Хабаровска, могут использовать в своих интересах противники России.

Нашим западным "партнёрам" не составит труда связать происхождение груза с какой-нибудь очередной "диверсией" со стороны России, — отметил он. — К сожалению, такой сценарий нельзя не рассматривать. Если копнут глубже, могут вспомнить знаменитую историю с задержанием в Бейруте политтехнолога Максима Шугалея. Был бы повод.

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

В тяжёлом состоянии находятся 120 пострадавших.

Что сделало из Ниццы, которой по праву считался Бейрут, столицу ближневосточного противостояния сверхдержав? Как ни банально, но нефть. С середины 1970-х годов по странному стечению обстоятельств то и дело вспыхивали гражданские войны. Расшатать ситуацию в многоконфессиональной стране, где высшие государственные посты занимают то христианин-маронит, то мусульманин-суннит, для внешних сил поистине просто. Наибольшим успехом в попытках обострения ситуации в стране пользуется небезызвестная группировка "Хезболла", известная своей дружбой с запрещённой группировкой ИГИЛ*, терактами и убийством ливийских государственных деятелей. Одно из них (убийство 14 февраля 2005 года бывшего премьер-министра Рафика Харири), по данным ближневосточных наблюдателей, могло стать одной из причин взрыва в Бейруте. Есть версия, что теракт, от которого "Хезболла" уже открестилась, мог быть связан с рассмотрением в Гаагском суде дела об убийстве Харири, по которому проходят четверо сторонников этой организации.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

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