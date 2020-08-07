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Путин обсудил ситуацию в Бейруте с постоянными членами Совбеза России

Президент отметил, что специалисты РФ уже работают в ливанской столице.

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Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил ситуацию в столице Ливана Бейруте после масштабного взрыва.

По моему поручению сформирована группировка сил МЧС, ей приданы дополнительные силы от Минздрава РФ. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту. Подумаем о том, что можно сделать ещё для того, чтобы помочь людям в этой стране, в Ливане, — сказал российский лидер.

На совещании также подняли вопросы ситуации в мире в целом, с упором на положение дел в соседних странах, как правило, союзников России. Экономические и политические интересы РФ во многом совпадают с интересами этих государств. Как отметил Путин, это является одним их внешнеполитических приоритетов Москвы.

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При разборе завалов в порту были обнаружены тела троих погибших.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности.

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