Минздрав Ливана опубликовал список жертв взрыва в Бейруте. Россиян в нём нет

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало полный список жертв взрыва в порту Бейрута. Граждан России в нём нет.

Отмечается, что жертвами стали граждане шести иностранных государств. При этом национальная принадлежность ещё 19 погибших пока не установлена. По данным ведомства, в результате взрыва погибло 152 человека. Среди них восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Все остальные — ливанцы.