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Минздрав Ливана опубликовал список жертв взрыва в Бейруте. Россиян в нём нет

По данным ведомства, в результате происшествия погибло 152 человека.

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Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало полный список жертв взрыва в порту Бейрута. Граждан России в нём нет.

Отмечается, что жертвами стали граждане шести иностранных государств. При этом национальная принадлежность ещё 19 погибших пока не установлена. По данным ведомства, в результате взрыва погибло 152 человека. Среди них восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Все остальные — ливанцы.

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Это могла быть ракета или бомба, считает глава государства.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.

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