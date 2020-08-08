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Российские спасатели обнаружили под завалами в Бейруте тело ещё одного погибшего

Отмечается, что они работают на объекте круглосуточно в несколько смен.

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Фото © Максим Григорьев / ТАСС

Российские спасатели, работающие в пострадавшем от взрыва Бейруте, обнаружили под завалами тело ещё одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

МЧС сняло с беспилотника разрушения в эпицентре взрыва в Бейруте

В столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.

Найдено тело четвёртого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута,приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что российская спасательная миссия состоит более чем из ста человек, которые работают в три смены.

Появилось видео спасения маленькой девочки, которая сутки пролежала под завалами после взрыва в Бейруте

Поиски пострадавших всё ещё продолжаются, к делу привлечены не только спецслужбы, но и волонтёры из гражданских.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.

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