Российские спасатели обнаружили под завалами в Бейруте тело ещё одного погибшего

Российские спасатели, работающие в пострадавшем от взрыва Бейруте, обнаружили под завалами тело ещё одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
МЧС сняло с беспилотника разрушения в эпицентре взрыва в БейрутеВ столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.
— Найдено тело четвёртого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута, — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что российская спасательная миссия состоит более чем из ста человек, которые работают в три смены.
Появилось видео спасения маленькой девочки, которая сутки пролежала под завалами после взрыва в БейрутеПоиски пострадавших всё ещё продолжаются, к делу привлечены не только спецслужбы, но и волонтёры из гражданских.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.