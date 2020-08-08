Около 100 пациентов поступили в мобильный госпиталь МЧС РФ в Бейруте — видео

Видео предоставлено Лайфу МЧС России

Мобильный госпиталь МЧС России в Бейруте принял 92 пациента, среди которых есть 12 детей, сообщил начальник отдела медслужбы отряда "Центроспас" МЧС России Алексей Скоробулатов.

— В основном больные травматологического и хирургического профиля с различными порезами, ушибами, переломами. Это после воздействия ударной волны. Кроме того, терапевтические больные были тоже приняты, — рассказал он.

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС в Бейруте 6 августа приняли первых пациентов, пострадавших в результате мощного взрыва в порту. Пресс-служба МЧС отмечает, что госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме, так и амбулаторно с восьми утра до восьми вечера.