Около 160 специалистов МЧС работают у эпицентра взрыва в Бейруте

Порядка 160 специалистов МЧС ликвидируют последствия ЧС в Бейруте, группировка спасателей в три смены работает вблизи эпицентра взрыва, рассказали Лайфу в ведомстве.
СМИ узнали о судьбе судна, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитруСам корабль затонул в феврале 2018 года.
— За сутки обследована 1000 кв. м завалов, извлечены тела четырёх погибших. При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора, — отметили в МЧС.
Там добавили, что психологи МЧС России в десяти случаях оказали помощь пострадавшим.
Ранее в ведомстве сообщили, что мобильный госпиталь МЧС России в Бейруте принял 92 пациента, среди которых есть 12 детей. Спустя четыре дня после взрыва пропавшими без вести всё ещё числится свыше 60 человек.
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.