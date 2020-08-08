Около 160 специалистов МЧС работают у эпицентра взрыва в Бейруте

Порядка 160 специалистов МЧС ликвидируют последствия ЧС в Бейруте, группировка спасателей в три смены работает вблизи эпицентра взрыва, рассказали Лайфу в ведомстве.

— За сутки обследована 1000 кв. м завалов, извлечены тела четырёх погибших. При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора, — отметили в МЧС.

Там добавили, что психологи МЧС России в десяти случаях оказали помощь пострадавшим.

Ранее в ведомстве сообщили, что мобильный госпиталь МЧС России в Бейруте принял 92 пациента, среди которых есть 12 детей. Спустя четыре дня после взрыва пропавшими без вести всё ещё числится свыше 60 человек.