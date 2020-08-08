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Свыше 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте

25 погибших пока не опознаны.

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Фото © Facebook / rusembei

Спустя четыре дня после мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, пропавшими без вести всё ещё числится свыше 60 человек. Об этом France Presse сообщил представитель местного Минздрава.

Число погибших — 154 человека, включая 25 человек, личности которых пока не установлены, — сказал собеседник агентства.

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Сам корабль затонул в феврале 2018 года.

Напомним, в мобильный госпиталь МЧС РФ в Бейруте поступило около сотни пациентов.

Вечером 4 августа в порту ливанской столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.

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