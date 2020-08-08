Свыше 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте

Спустя четыре дня после мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, пропавшими без вести всё ещё числится свыше 60 человек. Об этом France Presse сообщил представитель местного Минздрава.

#UPDATES "The number of dead is 154, including 25 who have not yet been identified. In addition, we have more than 60 people still missing,” official tells @AFP, as health minister says at least 120 of 5,000 injured are in critical condition pic.twitter.com/8UK3ABZGQO — AFP news agency (@AFP) August 8, 2020

— Число погибших — 154 человека, включая 25 человек, личности которых пока не установлены, — сказал собеседник агентства.

Напомним, в мобильный госпиталь МЧС РФ в Бейруте поступило около сотни пациентов.