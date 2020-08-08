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Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видео

У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

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Видео © Life Shot

На одной из площадей в центре Бейрута толпы митингующих установили виселицу, правда, на ней вешают лишь бутафорские фигуры политиков.

В центре Бейрута начались столкновения — видео

В ход пошли слезоточивый газ и камни.

Массовые протесты начались в городе несколько дней назад. Унимать митингующих вышла полиция, на что те отреагировали камнями. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. В столкновениях между демонстрантами и полицией уже пострадало 60 человек.

Среди тысяч демонстрантов бытуют разные мнения о власти. Одни недовольны коррупцией и действующим правительством, другие выступили с лозунгами против Израиля и США, третьи — против Ирана и "Хезболлы". При этом страна сейчас переживает экономический кризис. Положение осложняет и недавняя трагедия со взрывом в городском порту.

Напомним, взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших превысило 150 человек.

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